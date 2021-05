Ibaiti adquire 4 ônibus escolar

A Prefeitura de Ibaiti já havia adquirido três novos ônibus na primeira administração do prefeito Dr. Antonely Carvalho

O prefeito Dr. Antonely Carvalho e a secretária Municipal de Educação professora Tânia Fátima Fadel Bueno entregaram nesta semana, quatro (04) novos ônibus escolares 0 Km que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para transporte de estudantes.

Com capacidade para 44 passageiros, os ônibus da marca Marcopolo Volare possuem poltronas com assento e encosto individual, cintos de segurança para todas as poltronas, cortinas nas janelas, câmera de ré, assoalho de alumínio antiderrapante, saídas de emergências nas laterais e teto, poltrona hidráulica para o motorista, iluminação interna com lâmpadas LED e faixa lateral para veículo escolares conforme norma vigente. O veículo é equipado com todos os itens de segurança de acordo com o CONTRAN.

Os novos veículos serão utilizados para o transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino de Ibaiti. Os ônibus foram adquiridos pelo valor de R$ 1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais), com recursos próprios do município após procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, correspondentes à parte dos 25% que, atendendo a legislação da administração pública, devem ser destinados à Educação todos os anos.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho contou que esse investimento se faz necessário para a renovação da frota municipal, com o fim de garantir a segurança e conforto dos estudantes, uma vez que legislação do transporte público escolar determina a vida útil de um veículo desse porte de aproximadamente 10 anos. “O transporte de nossos alunos precisa ser realizado com boas condições e conforto. Com estes novos ônibus, nossos estudantes, usuários do transporte escolar, serão transportados com segurança e comodidade para as escolas do município”, disse o prefeito.

Dr. Antonely também ressaltou a importância dos novos veículos em termos de economia. “Com estes ônibus 0 Km iremos reduzir o número de problemas mecânicos e com isso reduziremos os custos de manutenção além da economia de combustíveis”, concluiu o prefeito.

A Prefeitura de Ibaiti já havia adquirido três novos ônibus na primeira administração do prefeito Dr. Antonely Carvalho.