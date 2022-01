Hospital Regional do Norte Pioneiro terá nova Arborização

Lançado edital de credenciamento para selecionar projetos

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná lançou o edital de credenciamento de entidades, com ou sem fins lucrativos, para selecionar projetos de arborização para suas unidades, em diversas localidades no estado do Paraná, incluindo Santo Antônio da Platina, sede do Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos).

O edital consiste na elaboração de planos hospitalares de arborização externa, plano de arborização para a Escola de Saúde Pública do paraná – ESPP e plano de arborização para o Centro de Produção e Pesquisa de Imunológicos – CPPI.

Não haverá contrapartida financeira pela FUNEAS para a execução do objeto, que se dará em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. No entanto, as entidades selecionadas serão beneficiadas com suas marcas inclusas no site da FUNEAS, por até 12 meses, com a menção de “Apoiadores FUNEAS – Plano Hospitalar de Arborização Externa” com a marca da proponente selecionada para cada lote.

A proponente selecionada deverá apresentar um plano de arborização, que consiste na elaboração e disponibilização do caderno técnico denominado de Plano de Arborização, contendo a identificação da unidade gerida pela FUNEAS, a que foi selecionada, e demais exigências e condições mínimas previstas no termo de referência.

Os capítulos mínimos que deverão constar no plano de arborização, conforme o edital, são:

Contextualização da unidade gerida; Diagnóstico da arborização existente; Diretrizes e recomendações para a escolha das espécies para arborização; Planejamento da arborização; Implantação da arborização; Manutenção e monitoramento da arborização; Projeto básico de paisagismo com dimensionamento do espaço e planilha de plantas e demais elementos/materiais.

Para os critérios estabelecidos e que deverão ser atendidos dentro dos capítulos do plano estão aqueles que representam o objetivo central, que são esperados para estas parcerias:

Reconhecer as áreas arborizadas e não arborizadas da unidade FUNEAS gerida, que foi selecionada;

Especificar as espécies nativas de bosque, frutíferas e ornamentais mais adequadas a serem utilizadas na arborização da unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada, considerando as espécies já existentes;

Definir a arborização de novos parcelamentos a serem realizados na unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada;

Determinar critérios e padrões para arborização das áreas conforme normas técnicas, considerando recuos, distâncias mínimas, porte das árvores, fiação aérea, redes públicas e equipamentos públicos da unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada;

Propor diretrizes de manejo e ampliação da arborização orientando a unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada;

Propor o desenvolvimento de programas de Educação Ambiental para a unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada;

Considerar a legislação ambiental federal, estadual e municipal da localidade onde a unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada estiver localizada;

Considerar apenas espécies nativas de bosque, nativas frutíferas e nativas ornamentais para o desenvolvimento do plano de arborização da unidade gerida FUNEAS a que foi selecionada.

A proponente pode se candidatar para um, uns ou todos os lotes que compõem o objeto do edital, e a documentação apresentada para os critérios de seleção podem ser os mesmos para todos os lotes, devendo apenas indicar para quais lotes ou lote deseja se candidatar

O período para execução do Termo de Colaboração será de 2 (dois) meses, contados da data de assinatura do referido instrumento.

O prazo para a apresentação da documentação será de, no mínimo, 30 dias, contado da data de publicação do edital, ficando determinada a data de 7/2/2022 até às 17h, mediante protocolo no Setor de Protocolo Geral na FUNEAS, sito a Rua do Rosário, 144, 10º Andar, Bairro Centro, Curitiba – PR.

Cronograma de atividades

ETAPAS PRAZOS Publicação no diário oficial e site institucional da FUNEAS 5/1/2022 Impugnação do edital 5/1/2022 a 2/2/2022 Apresentação dos envelopes (Envelope nº 1 – Documentação de Habilitação e Envelope 2 – Comprovação dos critérios de seleção) 5/1/2022 a 7/2/2022 Análise da documentação apresentada pela Comissão Especial de Seleção 8/2/2022 a 8/2/2022 Divulgação do resultado preliminar 11/2/2022 Apresentação de recurso 11/2/2022 a 14/2/2022 Divulgação do resultado final 18/2/2022

Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão ser encaminhados em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data limite de envio dos envelopes, através do e-mail: gilson-silva@funeas.pr.gov.br ou pelo telefone: 41.3350-7436.

Leia o edital na íntegra, acesso o site da FUNEAS, através do link:

CHAMAMENTO PÚBLICO PLANOS DE ARBORIZAÇÃO – FUNEAS