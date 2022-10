Com a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná

O Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS, iniciou o mês de outubro com diversas ações na campanha do “Outubro Rosa”.

As iniciativas do mês serão voltadas para a prevenção do câncer de mama.

No decorrer da campanha estão previstas várias ações de conscientização com funcionários e principalmente com os pacientes, que são o principal alvo da unidade de saúde.