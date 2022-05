Hospital Regional explica óbito fetal

Família se queixava de suposta “negligência” e Funeas explanou o ocorrido

Exclusivo: Pessoas próximas de “uma criança que perdeu a vida logo ao nascer” e cujo corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 18, acusaram a médica de “negligência” no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

“Forçaram um parto até o descolamento de placenta e o bebê morrer”, disse a mais revoltada.

Procuradas, a direção-geral do Regional e a Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) encaminhou ao Npdiario a seguinte Nota de Esclarecimento:

Atendimento na maternidade do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Tendo em vista os fatos ocorridos na ocasião do parto da paciente no Hospital Regional do Norte Pioneiro , em Santo Antônio da Platina, esclarecemos

que a mãe deu entrada na unidade hospitalar às 12h15, no dia 17 de maio de

2022.

Informamos que a paciente não se encontrava em trabalho de parto ativo no momento da admissão e triagem, sendo direcionada para a enfermaria de pré-parto, local onde teve toda a assistência necessária até o momento do parto.

Ressaltamos que todos os protocolos de admissão da gestante foram seguidos, dando total atenção aos momentos que antecedem o procedimento, contudo, no dia 18 de maio, às 02h17, o parto normal foi realizado, porém, sendo constatado o óbito fetal.

Lamentamos o ocorrido, e destacamos que o Hospital Regional do Norte Pioneiro é

referência nos programas de atendimento às gestantes de 22 municípios da 19º Regional de Saúde do Estado, mantendo, além da maternidade, uma unidade de UTI

Neonatal, para o atendimento do recém-nascido em estado grave, através da Central

de Regulação de Leitos do Estado. 19/05.2022.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), óbito fetal é a morte de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez.

O óbito é constatado quando, já fora do útero, não houver qualquer sinal de vida.