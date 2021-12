Hospital Regional do Norte Pioneiro vira referência no PR

Unidade de saúde se destacou nos últimos três anos com eficiência e modernidade

Márcia Altvater, diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, a médica Carla Abreu, Responsável Técnica e Coordenadora da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal, Adelita Sanches Garcia, Diretora administrativa, o médico Guilherme Augusto Mariano de Faria, Diretor Técnico e Luana Cristina de Souza, Diretora de enfermagem visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, desejaram um final de ano em paz e prosperidade e 2022 com saúde e felicidades para toda a população.

Também agradeceram o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) Marcello Machado e, em especial, ao governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Regional destaca-se nos 22 municípios da 19ª Regional de Saúde, pelo atendimento em obstetrícia, ortopedia e cirurgias eletivas.

LEITOS – UNIDADES

10 – UTI Neonatal;

10 – UTI Covid (Iniciou em abril de 2020)

09 – Enfermaria Covid (clínico);

16 – Cirúrgicos;

08 – Pediátricos;

36 – Obstetrícia

2 – Isolamento.

Total: 91 Leitos

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL – ALA COVID

11 Enfermeiros;

40 Técnicos em enfermagem;

14 Médicos;

6 Fisioterapeutas;

8 Técnicos de radiologia;

3 Assistentes Sociais;

3 Nutricionistas;

1 Psicólogo;

4 Recepcionistas;

8 Profissionais de higienização.

ATENDIMENTOS COVID

Total de atendimentos desde 1/Maio/2020 a 30/11/2021: 971 Pacientes

Altas: 545 (Até 30/11/2021)

EXAMES ALA COVID-19

1082 tomografias;

657 Raio-x;

704 PCR;

49 Testes rápidos.

RETORNO CIRURGIAS ELETIVAS (Laqueadura tubária, Hemorroidectomia, Colecistectomia, Hernioplastia, Exereses, Histerectomia)

Realizadas 195 cirurgias eletivas de agosto a novembro de 2021.

OBSTETRÍCIA

De Janeiro a Novembro de 2021 foram realizados um total de 1746 partos. Destes, 1089 (62,4%) foram partos normais e 657 (37,6%) foram partos cesáreas.

UTI NEONATAL (Dez leitos)

Admissões – Janeiro a Novembro/2021: 92

Altas – Janeiro a Novembro: 83 (sendo que 8 encontram-se internados)

Óbito: 01.

EXAMES LABORATORIAIS:

Análises Clínicas: 100.904

Anatomia patológica: 546.

Últimas aquisições/equipamentos :

02 Perfuradores ósseos

01 Oftalmoscópio

02 Aparelhos de emissão Otoacústica (teste da orelhinha)

Aquisições em andamento :

Jogo de pistolas

Mesa cirúrgica

Seladora hospitalar automática

Monitor multiparâmetro

Arco cirúrgico

Bisturi eletrônico

Focos cirúrgicos e

Ultrassom.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario