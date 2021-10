Hospital Regional tem nova recepção

Após processo de readequação e revitalização; também investidos mais R$ 300 mil em móveis e equipamentos

O Diretor-presidente da FUNEAS, Dr. Marcello Machado, participou no Hospital Regional do Norte Pioneiro – FUNEAS, em Santo Antônio da Platina, na manhã desta sexta-feira (29), do lançamento da nova recepção da unidade, que passou por um processo de readequação e revitalização.

No total, foram investidos mais de R$ 123 mil na obra que trará mais conforto e segurança para todos os usuários e colaboradores da unidade, que atende os 22 municípios da 19ª Regional de Saúde. O HRNP destaca-se pelo atendimento em obstetrícia, ortopedia e cirurgias eletivas.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o atendimento da unidade, reforçando a estrutura e elevar as condições de trabalho das equipes. Os usuários do hospital também terão mais conforto no momento da chegada e durante a espera”, afirmou o presidente Marcello Machado.

Para o lançamento, a direção do hospital contou com a presença de funcionários, convidados e Imprensa local, que prestigiaram o evento.

Visita do Secretário da Saúde – Durante o período da tarde, o Secretário da Saúde Beto Preto, que estava na cidade para realizar a entrega dos novos veículos para a 19ª Regional da Saúde, aproveitou para conferir de perto a nova estrutura da recepção do HRNP, e ressaltou os investimentos realizados na unidade.

Em sua fala, o Secretário também relembrou a importância da implantação da UTI Covid no HRNP, que foi ativada no início da pandemia, em março de 2020, e atendeu a população com uma equipe bem preparada, no momento mais crucial, com centenas de vidas poupadas.

“Agora, o momento é de retomada das cirurgias eletivas, e o HRNP já está ampliando gradativamente e aumentando o atendimento destas cirurgias, tão aguardadas e esperadas pelos paranaenses, num espaço antes ocupados por pacientes da Covid-19”, disse o Secretário.

Investimentos Sesa – Recentemente, o HRNP recebeu, via Secretaria da Saúde, 35 computadores completos para equipar e melhorar o atendimento da área administrativa e assistencial, no valor de R$ 83.437,70, além de móveis novos para uma área administrativa, e área de recepção. No total foram investidos pela Secretaria da Saúde R$ 299.848,42.