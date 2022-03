Hospital Regional do Norte Pioneiro será reformado, diz Beto

Secretário de Saúde e presidente da Funeas estiveram em Santo Antônio da Platina neste fim de semana

O Hospital Regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina, inaugurou simbolicamente neste sábado (26), no final da tarde, um novo tomógrafo de última geração, que foi recebido através de uma Cooperação Humanitária, do governo do Japão.

Na ocasião, o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, lembrou do Programa de Planejamento Estratégico para a gestão dos próximos anos. Iniciado em 2021, o projeto foi proposto após participação das lideranças e representações do segmento de saúde , com finalidade de expandir a transparência e otimizar seu gerenciamento.

O secretário reforçou a relevância da ação e anunciou que o Hospital Regional do Norte Pioneiro será reformado, com benfeitorias que serão detalhadas em breve.

Contando médicos e todos os contratados terceirizados, aproximadamente 410 colaboradores trabalham na unidade de saúde. São cerca de 200 partos e 750 procedimentos de ortopedia por mês.

No total são 15 leitos de UTI adulta, nove de enfermaria, e mais 10 UTI/Neonatal. O Regional atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde.

A atual diretoria do Hospital Regional do Norte Pioneiro tem um ano e meio. Administrado pela FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde) , presidida por Marcello Machado na gestão do médico Beto Preto à frente da SESA(Secretaria Estadual de Saúde do Paraná). A Diretora Geral é Márcia Cristina Altvater Vilas Boas; a Diretora Administrativa Adelita Sanches Garcia; a Diretora de Enfermagem Luana Cristina de Souza, o Diretor Técnico médico Guilherme Augusto Mariano de Faria e a Responsável Técnica da Farmácia, Andressa de Paula Costa.

O diretor de Qualidade e Processos da Funeas, Ednei Manzano, demonstrando espírito colaborativo e humildade, foi o cerimonialista.

Emoção – O comerciante platinense Jean Martins, do setor moveleiro, passou 40 dias na UTI Covid do Regional e 17 dias entubado. Chamado por Ednei fez longo e comovente depoimento sobre seu sofrimento e agradeceu pelos cuidados.

Antes, agradeceu ao Npdiario por ter noticiado, na época, que não tinha morrido.

Constrangimentos– O chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho foi chamado para discursar. Surpreso, disse que não esperava e nem estava preparado. Pegou o telefone, sem graça, e repetiu três vezes que não falaria nada porque não estava preparado.

O deputado Pedro Deboni Lupion chegou muito atrasado ao evento, admitiu que não sabia da presença do secretário de Saúde do Paraná em Santo Antônio da Platina e informou que “estava brincando com as crianças”, mas preferiu “prestigiar” a cerimônia.

Beto é pré-candidato a deputado federal nas eleições de dois de outubro próximo.

O jornalista Rodrigo Rossi, da SESA, comemorou aniversário no sábado, dia 26, e acompanhou a comitiva.

O prefeito Professor Zezão e sua esposa, a primeira dama, Mônica, estavam presentes. O chefe do executivo foi muito aplaudido e recordou a importância também do governador Carlos Massa Ratinho Junior;

Também presentes , o presidente da Câmara de vereadores, José Jaime Mineiro, os médicos Jorge Garrido, Luciano Dias de Oliveira, Elenir Aparecida Doles Godoy e Carla Abreu., o diretor do Cisnorpi(Consórcio Intermunicipal de Saúde), Tony Palhares. e a tenente Ivna Caroline Dias do 7º Subgrupamento Independente de Bombeiros.

Avanços – O secretário realizou um balanço de ações da fundação e reforçou os futuros desafios.

O diretor presidente da FUNEAS, Marcello Machado, explicou que a diretoria técnica da FUNEAS e o Regional realizaram a inscrição para a participação no projeto pactuado entre o governo brasileiro e japonês, através do projeto “Japão Aid Grant”, que conta, ainda, com o apoio do Escritório das Nações Unidas para esta execução. “Com este equipamento, vamos ofertar um serviço mais preciso. A população realmente será a grande beneficiada. É um momento importante para esta gestão do Secretário Beto Preto e do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, que nos apoiaram neste projeto desde o início”, afirmou. O objetivo principal desta cooperação, por parte do Japão, é o fortalecimento da rede de saúde pública por meio de doação de equipamentos de tomografia computadorizada, frente à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2). O equipamento, da marca SIEMENS (SOMATOM go.Up), no valor total de R$ 1.488.874,03, será o único na rede pública do estado com esta configuração, que permite total integração entre hardware e software, com interface intuitiva, facilitando o manuseio aos colaboradores da unidade. Além de coordenar todo o processo de inscrição neste programa, a FUNEAS foi encarregada de realizar as adequações físicas necessárias na unidade anexa ao HRNP, que foi cedida pelo município de Santo Antônio da Platina para esta finalidade.

Conjunto de benefícios para a população Com o eficiente programa de imunização operado pela Secretaria da Saúde do Paraná, determinado pelo Secretário Beto Preto, como parte do plano estadual de enfrentamento da Covid-19, do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Hospital Regional do Norte Pioneiro está apto a direcionar sua UTI Covid-19, para atender uma demanda antiga da população da região, transformando-a em UTI Geral. Municípios farão economia Um dos principais benefícios para a região, é que este novo equipamento, que será instalado no HRNP, possibilitará a economia por parte dos municípios da Regional, que poderão encaminhar pacientes para estes exames, gratuitamente. Atualmente estes procedimentos são realizados em cotas, via consórcio intermunicipal, sendo suportados pelos municípios. Com a economia, estes recursos poderão ser destinados para outras prioridades da saúde pública. O controle e monitoramento da distribuição da demanda de exames será feito pela FUNEAS. Chamamento público O projeto foi contemplado por meio do Edital de Chamamento Público nº 12/2020, publicado no Diário Oficial da União nº 140, Seção 3, página 94, de 23 de julho de 2020.

O novo equipamento tem capacidade para realizar até 1,2 mil exames por mês e auxiliará no atendimento dos moradores da região. Tomografia é um exame de imagem que utiliza raios X para gerar imagens detalhadas do interior do corpo, podendo-se observar ossos, órgãos ou outros tipos de tecidos, de forma a identificar problemas de saúde como tumores, aneurismas ou infecções, por exemplo.

A tomografia pode ser realizada com ou sem o uso de contraste, que é um tipo de líquido que pode ser engolido, injetado na veia ou inserido no reto, durante o exame, para facilitar a visualização de certas partes do corpo, sendo importante

Para que serve – A tomografia computadorizada serve para ajudar no diagnóstico de doenças musculares e ósseas, identificar a localização de um tumor, infecção ou coágulo, além de detectar e monitorar doenças e lesões.

Os principais tipos de tomografias são: