Hospital Regional ainda mantém 19 leitos só de Covid

Situação na região é relativamente tranquila se comparada com a de outras no Paraná

A Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) iniciou, neste fim de semana o processo de reabertura de novos leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes infectados pelo coronavírus e que precisam de internamento hospitalar.

A decisão foi tomada por conta do aparecimento da nova variante Ômicron e o aumento no número de casos de Covid-19 e também de influenza (H3N2) desde o início do ano. A capacidade de internamentos praticamente será dobrada, passando dos atuais 515 para 1.000 leitos enfermaria, um aumento de mais de 94%. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, nas últimas semanas, a Central de Regulação de Leitos apresentou uma alta na taxa de ocupação.

A reabertura de leitos para Covid-19 foi, nesse primeiro momento, direcionada para o Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, em Londrina, com 15 leitos para receber novos pacientes. Nos próximos dias será a vez do Hospital Santa Casa de Irati (12 leitos), Hospital Universitário de Ponta Grossa (9 leitos) e Hospital Universitário de Maringá (10 leitos). Até ao final do mês está prevista a abertura de pelo menos 485 vagas.

Márcia Altvater (foto) diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, confirmou neste domingo, dia 22, que a unidade de saúde, que não fechou absolutamente nada, continua com dez leitos de UTI e nove de enfermaria exclusivos para atender pacientes Covid-19.

Só que não tem problemas até agora e atendeu a demanda das últimas semanas. Por exemplo, no município sede do Regional, Santo Antônio da Platina, neste domingo a epidemiologia confirmou 1.562 casos ativos, mas apenas dois internados e os outros 1.460 em tratamento domiciliar porque o nível de letalidade do ômicron é muito baixo.

“Ao longo desses meses, com a redução da demanda e para atender outros casos, desativamos vários leitos, já que os internamentos haviam chegado a um número baixo. Mas nesses últimos 15 dias vimos os casos da Covid-19 dispararem e não queremos ninguém desassistido”, afirmou Beto Preto.

“Aproximadamente mil leitos estarão disponíveis para atender a demanda. No momento, não haverá abertura de leitos UTI, mas estamos monitorando tanto a situação no avanço dos casos de Covid-19 como a epidemia de gripe. Conforme a necessidade, faremos as mudanças necessárias para atender a população”, disse o diretor de Gestão em Saúde da Sesa, Vinícius Augusto Filipak.

