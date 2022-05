Hospital Regional capta rins visando transplante no PR

Órgãos encaminhados para a Central do Paraná

O Hospital Regional do Norte Pioneiro/Funeas, em Santo Antônio da Platina, realizou no fim de semana a primeira captação de órgãos para transplante no Paraná, em parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO).

De acordo com a diretora de Enfermagem, Luana Cristina de Souza, foi realizada a captação de rins no Regional, e em seguida, destinado à paciente que aguardava em fila da lista de espera de transplante, que é administrada pela Central de Transplantes do Estado.

O hospital conta com uma comissão intra-hospitalar de Doação de Órgãos e tecidos desde dezembro de 2021, que está delibera sobre esses assuntos sob supervisão da FUNEAS, em parceria com a secretaria estadual de Saúde.

RAPIDEZ – Procedimento foi acompanhado por profissionais da unidade, um anestesista, um circulante, o instrumentador e enfermeiro.

O diretor-presidente da FUNEAS, Marcello Machado, disse que o Hospital Regional do Norte Pioneiro está avançando nessas tratativas, sendo uma referência na região, e parabenizou as equipes que atuaram rapidamente para conseguir beneficiar mais um paciente que aguardava um transplante.

“Temos uma equipe comprometida no Hospital Regional do Norte Pioneiro, que está atuando incansavelmente em diversas frentes de trabalho, e neste momento se destaca através da possibilidade de oferecer ao Estado este serviço de captação de órgãos. Parabéns a todos os colaboradores que atuaram nesta missão”, declarou, satisfeito.

A OPO caracteriza-se por ser um organismo supra-hospitalar com o objetivo de apoiar e executar as atividades relacionadas à doação de órgãos e tecidos, sendo responsável por realizar visitas aos hospitais com a finalidade de identificar potenciais doadores de órgãos e apoiar todo o processo de doação de órgãos.