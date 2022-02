Hospital do Câncer do Norte Pioneiro poderá ser aberto

Reunião define plano de trabalho em Santo Antônio da Platina

O prefeito José da Silva Coelho Neto e o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli se reuniram na última sexta-feira, 11, com a diretoria do Hospital de Câncer de Londrina na retomada das tratativas para implantação da unidade de saúde em Santo Antônio da Platina (fotos).

Os ajustes avançaram com a entrega do plano de trabalho proposto pela diretoria do HCL prevendo os tipos de atendimento que serão ofertados para os pacientes na unidade ambulatorial, projetada para ser instalada no prédio erguido próximo a Avenida Palma Rennó, que seria apenas uma UPA/Unidade de Pronto Atendimento (fotos tiradas nesta segunda-feira, dia 14).

Inicialmente, serão ações preventivas para diagnóstico do câncer como ultrassom, mamografia, exames preventivos, entrega de medicamentos e pequenos procedimentos.

Embora ninguém declare publicamente é possível que o Hospital do Câncer de Londrina, unidade do Norte Pioneiro, poderá funcionar ainda em 2o22 ou no máximo no primeiro semestre do ano que vem.

De acordo com o chefe do executivo, será possível dar andamento ao projeto de plano efetivo, o qual passará ainda pela aprovação da Câmara de Vereadores. “ É muito bom retomarmos as negociações junto ao Hospital do Câncer pois esses atendimentos fazem muita falta no nosso município e também em cidades vizinhas, que poderão acessos a esses serviços mais próximo de suas casas”, declarou Zezão, satisfeito.

Participaram do encontro também o presidente do HCL, Francisco Ontivero, a diretora executiva e institucional, Mara Fernandes, a secretária municipal de Saúde Gislaine Galvão e o chefe de gabinete Benedito Miranda,o Ditinho.