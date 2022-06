Hospital do Câncer inicia atividades em SAP a partir de 2023

Centro de Prevenção abrirá oficialmente em julho de 2023

O prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, a primeira dama Mônica Coelho, o vice-prefeito, Francisco Monteiro, e a secretária municipal de Saúde, Gislaine dos Santos, visitaram mais uma vez a sede do Hospital do Câncer de Londrina.

Foram recebidos por Francisco Ontivero, presidente da unidade de saúde e membros do Conselho Gestor da instituição.

O encontro aconteceu para acordar que as atividades do Centro de Prevenção do Hospital do Câncer de Londrina em Santo Antônio da Platina estão previstas para iniciar em julho de 2023.

Com esta parceria, o HCL visa, de maneira progressiva e faseada, atender e conscientizar a população. Além de permitir diagnósticos precoces, aumentando as chances de cura.