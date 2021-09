Honda/Civic capotou em Bandeirantes

Condutor de 54 anos perdeu o controle do carro na PR-436

Exclusivo: Nesta sexta-feira, dia 03, às 09h50m, a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina, atendeu um acidente com vítima grave no KM 86, na PR-436, munícipio de Bandeirantes.

O acidente do tipo capotamento envolveu um Honda/Civic (foto), com placas de Canitar-SP, que trafegava sentido Abatiá-Bandeirantes.

Segundo informações colhidas no local do acidente, o condutor do veículo, um homem de 54 anos, perdeu o controle do carro, saindo da pista e capotando.

O condutor sofreu ferimentos graves, e o passageiro, um rapaz de 24 anos, teve apenas machucados leves.

O SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) encaminhou ambos para o pronto socorro de Bandeirantes.

Como o condutor foi hospitalizado, não realizaram o teste do etilômetro.