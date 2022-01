Honda CG 150 é apreendida em SAP

Condutor não tinha CNH e estava empinando a motocicleta na via

Nesta quarta-feira, dia 19, por volta das 18h20, a Polícia Militar realizou abordagem em uma motocicleta na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, na cidade de Santo Antônio da Platina.

A equipe ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas), estava em patrulhamento pela via, e percebeu um motociclista empinando uma Honda CG 150 Fan (fotos), de cor preta. Realizou abordagem no condutor de 21 anos.

A moto estava com os débitos em dia, mas o piloto não tinha CNH(Carteira Nacional de Habilitação). Então ele foi advertido, e liberado. Apreendido, o veículo só foi liberado para um condutor habilitado.