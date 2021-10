Homenagem para alunos de 4 cidades

Reunião da Regional da Casa Civil às 14 horas desta quinta-feira, dia 28, na Câmara de vereadores de Pinhalão, homenageará quatro estudantes de Guapirama, Tomazina, Pinhalão e Siqueira Campos. A confirmação da notícia foi dada na manhã desta segunda-feira, dia 25, pelo coordenador Juarez Leal Daio (foto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior).

Marlon de Campos Mateus, coordenador de articulação acadêmica da diretoria da SEED estará presente, assim como prefeitos e liderança da área de Educação.

A secretaria de Educação do Paraná bvem desenvolvendo o projeto Ganhando o Mundo, um programa que vai levar estudantes de colégios estaduais para um intercâmbio na Nova Zelândia

Os alunos ficarão por um semestre no país.

O programa foi lançado no fim de 2019, mas por causa da pandemia, ainda não aconteceu. Participaram alunos matriculados no 9° do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Como exigência, o aluno deveria estar matriculado na rede estadual e ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) na rede pública do Estado. Também foi exigido que os interessados tivessem entre 14 e 17 anos e meio na data de embarque. O estudante precisava ter média maior ou igual a sete em todas as matérias e frequência maior ou igual a 85%. Foram duas etapas de seleção. A primeira selecionou o melhor estudante de cada município, o que vai classificar 399 jovens. Na segunda etapa, os melhores 100 entre todos os selecionados.