Homem morre após colidir moto contra um Mobi em Ibaiti

Polícia Rodoviária Estadual atendeu ocorrência ontem

Neste sábado (01) a Polícia Rodoviária Estadual atendeu ocorrência de acidente na PR-272, em Ibaiti.

Um Fiat/Mobi transitava na rodovia no sentido de Figueira, quando atingiu o Km 94 e colidiu frontalmente contra uma Honda/Biz, cujo condutor (43 anos) faleceu no local. O motorista do carro teve ferimentos leves.

A Polícia Civil de Ibaiti foi acionada e verificou que a motocicleta estava com várias irregularidades, chassi parcialmente suprimido e placa adulterada, sendo apreendida e encaminhada ao pátio. Já o automóvel estava nas conformidades das leis e foi liberado para a proprietária.