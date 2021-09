É linchado por esfaquear menor

Rapaz de 16 anos foi esfaqueado nos braços, ombros, costela e nas nádegas

No feriado desta terça-feira, dia 07, por volta das 19h30m, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina efetuou prisão por lesão corporal gravíssima realizada com uma faca.

A equipe recebeu informações que na Rua Frei Henrique, localizada no Bairro Júnior Afonso, estava ocorrendo uma tentativa de homicídio, em via pública. Ao se deslocarem para o local, encontraram com uma senhora chamada Eliane que relatou ter tido uma discussão com seu marido, quando ele perdeu a cabeça e pegou uma faca mirando em sua direção.

Diante disso, seu filho, de 16 anos, tentou protege-la, entrando em sua frente e interferindo na execução dos atos do agressor. Por conta da defesa, o filho foi golpeado. Recebeu diversas facadas, uma na região das nádegas, duas na costela, uma no braço e duas de raspão no braço e no ombro.

De acordo com Eliane, após os golpes o infrator tentou fugir, mas foi contido pela população que ouviu a briga e começou a linchá-lo no local. Ela também informou ter sido socorrida pelos cidadãos, e que estes a levaram com seu filho para o hospital.

A faca (foto) utilizada no crime, de 23 centímetros, foi apreendida no local e o agressor de 20 anos, preso em flagrante e encaminhado à 38ª Delegacia de Policia Civil para a autoridade competente.