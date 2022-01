Atropelado homem na 272 em Japira

Veículo não identificado colidiu com uma moto, atropelou o pedestre e fugiu sem prestar socorros

Na noite desta quinta-feira, dia seis, por volta das 22h50m, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um atropelamento na PR- 272, km 78, na cidade de Japira.

Segundo informações, uma Honda/CG 160 FAN, conduzida por um homem sem habilitação transitava sentido Japira/Tomazina, quando um veículo não identificado atropelou um pedestre que caminhava nas margens da rodovia, e ainda colidiu contra a motocicleta.

O motorista fugiu sem prestar socorros. O pedestre, de 67 anos, teve ferimentos graves, sendo socorrido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até o Hospital de Campanha de Ibaiti.

O condutor da motocicleta, de 42 anos, teve ferimentos leves, e levado com o veículo (foto) para a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, pois não possuía registros e licenciamento, e estava com uma placa adulterada. Realizaram o teste do etilômetro nele e resultou em 0,00 mg/l.