Homem de 38 anos com moto clonada

Proprietário original confirmou fraude

Em Santo Antônio da Platina, nesta segunda-feira (27), por volta das 18 horas, a equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas foi acionada.

Os PMs receberam informações de que algumas motocicletas foram clonadas.

Durante patrulhamento pela Vila Ribeiro foi vista a motocicleta Honda/XRE 300 bem como realizada abordagem e identificado o condutor (38 anos). Em consulta ao referido veículo pelo sistema SESP/INTRANET, constaram pendências administrativas, o QRcode da placa se tratava de um adesivo e é ilegível. Além disso, em verificação ao motor, seus números estão desalinhados, dando indícios de adulteração.

Portanto, a equipe entrou em contato com o proprietário que consta no documento, da cidade de Santa Helena/PR, o qual tomou conhecimento dos fatos e informou que a moto original se encontra com ele. Diante dos fatos, o veículo clonado e o condutor foram encaminhados à 4ª.CIA/PM para elaboração deste boletim, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.