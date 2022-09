“Homem Banda” se apresenta em Santo Antônio(veja vídeos)

Chucrobillyman toca todos os instrumentos e canta sozinho num show de tirar o fôlego da plateia

Um homem. Uma banda. Esta proposta vira realidade com “O Lendário Chucrobillyman e sua Monobanda Orquestra”, que traz o multiartista curitibano Chucrobillyman, alcunha de Klaus Pimentel Koti, em seu show solo de 60 minutos, que foge completamente do estilo “voz e violão”.

Será nesta sexta-feira, dia 23, às 19 horas no Teatro Sesi de Santo Antônio da Platina na Rua José Vieira Gusmão, 850, no KM 40 da BR-153.

Informações: (43) 9 8850-9066

Programação Gratuita. Retire seu ingresso preferencialmente com 30 minutos de antecedência no dia da apresentação.

Com carreira internacional e inúmeros outros projetos em sua trajetória, a performance ao vivo do músico é intensa e vibrante, remetendo ao som das bandas de garagem dos anos 1960 e da onda punk dos anos 1970. Esta é mais uma iniciativa do Sesi Cultura Paraná que traz atrações de qualidade artística para Santo Antônio da Platina.

Chucrobillyman combina blues, rock e free style em seu show. O personagem é definido pelo próprio artista como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de “O Médico e o Monstro”. Isso porque ele já avisa: arrisca trazer a raiz punk para tirar a perfeição vocal do blues, remontando o estilo e conferindo a ele novo significado, que soa como um “trash blues”, diz ele. Seu ritmo particular sai da batida do bumbo, prato, violão, kazoo e slide.

Além da presença singular no palco, também chama a atenção os figurinos do show. Ao longo da sua performance ele pode, sem cerimônia, lançar mão de um paletó bem alinhado como de uma máscara de gorila. Essa singularidade é o que o permite se auto intitular como “lendário”, que arrebata fãs e amigos da cena alternativa por onde passa.

Desde 2004 como Chucrobillyman, Klaus Pimentel Koti possui dois discos lançados, The Chicken Album (2008) e Man-Monkey (2013). Chucrobillyman estourou nacionalmente em 2011 na MTV com o clipe da música Chicken Flow, que possui mais de 230 mil visualizações no Youtube. Depois disso fez turnês que passaram por Portugal, Itália, Suíça, Alemanha e Estados Unidos, além de várias cidades do Brasil.