Carlópolis: agride filhos e afilhado

Homem bêbado e descontrolado tentou bater na vizinha

Nesta segunda-feira, dia 07, por volta das 13h20, a Polícia Militar prendeu um homem que estava agredindo crianças de sua própria família, em Carlópolis.

Houve denúncia de uma senhora informando que seu vizinho estava maltratando crianças (filhos e afilhados), com violência psicológica, e que as crianças “fugiram” descalças, por volta do meio-dia, com medo dele. A denunciante também disse ter questionado o autor, e que ele estava muito nervoso, e tentou agredi-la também. Em seguida, desesperada, acionou o Conselho Tutelar.

As conselheiras localizaram as crianças, as quais confirmaram os fatos, acrescentaram que o indivíduo estava bêbado e chegou na casa xingando sua mãe e seu pai em busca de dinheiro.

Os PMs foram para o endereço, deram voz de abordagem, e elemento tentou fugir para o interior de sua residência. Fechou a porta, segurou a fechadura e tentou impedir que entrassem. Quando venceram a resistência, partiu contra a equipe, que teve que utilizar de técnicas de imobilização.

Em seguida, foi algemado e encaminhado. A mãe do autor relatou que, diante dos fatos, deseja Medida Protetiva contra o próprio filho. As crianças foram entregues para familiares com condições de cuidar delas.