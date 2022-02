Hip Hop reúne jovens aos domingos

Disputas animadas são na Vila Ribeiro em Santo Antônio da Platina

Música, dança e rimas têm reunido jovens de Santo Antônio da Platina nas tardes de domingo na praça de Skate na Vila Ribeiro. Chamado de “Batalha de Platina”, o encontro atrai artistas de toda região que encontraram na cidade um palco para as batalhas de rima, comum em grandes centros e que tem se destacado entre platinenses.

No último fim de semana Mc’s de Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Cornélio Procópio e Ourinhos(SP) participaram da batalha de rimas que consiste na troca de versos, frases e música entre os participantes, numa disputa que envolve a arte do improviso e do raciocínio lógico e que envolvem ritmos Rap, Trap, Hip Hop e Funk, chamando a atenção de meninos e meninas de várias idades.

Um dos líderes dos encontros é o platinense William Oliveira, que possui uma produtora chamada Platina Records, local onde começou os encontros de rap e hip hop. “Sempre nos reunimos em praças e nas esquinas e cada vez mais pessoas se interessaram em assistir e participar das rimas. Foi então que junto com alguns amigos decidimos organizar estes encontros e trazer artistas que já têm algum reconhecimento nas batalhas de rimas e assim o movimento tem crescido cada vez mais”, relata.

Mesmo sendo realizado de maneira improvisada e com palavras de impacto que insultam o adversário, existem regras e disciplina durante a disputa com regras de tempo e vez de cada participante.

As batalhas de rimas acontecem sempre no último domingo de cada mês e é organizado entre os jovens da Vila Ribeiro e divulgado pelas redes sociais. O Npdiario também já fez reportagem sobre o assunto.

O evento conta com o patrocínio de algumas empresas e novos Mc’s têm se destacado a cada encontro. “Acreditamos que as batalhas de rima são uma forma de cultura que têm muito a contribuir com a molecada que fica aí… Nosso objetivo é dar visibilidade para muitos artistas que temos encontrado por aqui e fortalecer a cultura de rua”, disse William.

No dia 27 de fevereiro está prevista a próxima batalha de rimas com tema especial de Carnaval.