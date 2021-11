Hilux e moto colidem em Wenceslau Braz

Duas pessoas se feriram no entroncamento da PR-092 com a PR-422

Exclusivo: Uma Honda/CG 150 Titan (placas de Wenceslau Braz) foi colhida por uma Toyota Hilux (placas também de WB) às 7h20m deste sábado, dia seis, no KM 252 da PR-092, no entroncamento com a PR-422 sentido Tomazina.

O abalroamento transversal aconteceu quando o piloto da motocicleta de 35 anos cruzou o trevo de acesso e atingido pela camionete dirigida por um motorista de 20 anos que transitava no sentido WB/Arapoti e teve ferimentos leves.

Já o rapaz da Hilux sofreu machucados graves e sua passageira de 21 anos médios.

Sem realização do etilômetro, pois ambos os condutores foram hospitalizados.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.