Hospital Regional terá Hemodinâmica

Encontro com secretário da Saúde ajustou detalhes burocráticos e técnicos visando atender reivindicação possivelmente até em 2022

Exclusivo: O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa) Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito platinense Professor Zezão, e os médicos Jorge Cendon Garrido e Luciano Dias dos Reis, presidente e diretor da Regional da Associação Médica do Paraná, estiveram no final da manhã desta terça-feira, dia 21, com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, na sede da Sesa, no bairro Rebouças, em Curitiba.

A audiência foi sobre a possível construção e funcionamento do imóvel da Hemodinâmica, antiga demanda que estava prevista para ser efetivada no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), em Santo Antônio da Platina, mas que por uma série de fatores, tem sido adiada.

Existe uma pendência com relação ao terreno que ainda hoje está no nome da APMI (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI), apesar do Regional ter sido estadualizado. Ficou decidido na reunião desta terça que o executivo municipal fará um projeto – com recurso financeiro que o próprio governo estadual vai disponibilizar para quitar essa dívida – para a cessão definitiva da área.

Na justificativa do projeto, tudo será efetuado a partir de um Plano de Trabalho para os próximos quatro anos em todos os setores do Regional.

Garrido, que já foi presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, disse ao npdiario que, também após ajustes na documentação, será instalado um novo aparelho de Tomografia computadorizada no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

“É para a continuidade de funcionamento da UTI que deverá ter dez leitos e funcionar como UTI geral. O tomógrafo atual deverá ser substituído por um novo que virá do Japão. O aparelho da hemodinâmica é diferente e um pouco mais caro”, detalhou em seguida.

Por meio do tomógrafo, que é um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem, é combinado com o uso de raio-x com computadores especialmente adaptados. É utilizado para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano.

O procedimento é realizado através da emissão de raios-x rotacionada ao redor do corpo, que por sua vez e de forma variada, a depender de cada tecido, atenua o feixe de raios-X, que são absorvidos por detectores de radiação, que enviam então os dados para um sistema computacional. Posteriormente, as imagens podem ser reformatadas em vários planos, até gerar imagens digitais.

“A reunião foi muito boa, há vontade efetiva de resolver as demandas e, juntos, vamos conseguir avançar”, afirmou Romanelli.

Ao final da audiência, o livro “Medicina Platinense no Século XX” foi autografado e presenteado ao secretário pelo autor da obra, dr. Luciano Reis.

Para que serve a hemodinâmica? O exame geralmente é solicitado com a finalidade de diagnosticar o estado da circulação das artérias coronarianas, identificar a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio ou determinar a exata localização da obstrução que está causando um infarto já estabelecido

hemodinâmica nada mais é que um conjunto de componentes físicos que constituem o bombeamento de sangue no sistema cardiovascular em específico. Nesse sentido, diz respeito à pressão arterial, frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, entre outros.

Hemodinâmica estuda os movimentos e pressões da circulação sanguínea para diagnosticar e tratar doenças com métodos seguros e minimamente invasivos, que aumentam o conforto do paciente e reduzem o tempo de sua recuperação e a possibilidade de infecções.

A hemodinâmica é um exame realizado para identificar obstruções nas artérias coronárias. Antes era usada apenas como método de diagnóstico, mas passou também a ser utilizada para realização dos procedimentos terapêuticos nos mais diversos problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos.

É um procedimento que utiliza a mesma técnica do cateterismo, e com ele é possível avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco e diagnosticar qualquer possibilidade de infarto ou localizar a obstrução exata que está causando o infarto.

