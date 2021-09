Hemepar promove campanha em SAP

Para ampliar a doação de sangue e melhorar o estoque

O Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) realizou na manhã desta segunda-feira (20) em Santo Antônio da Platina um encontro para informar e incentivar a doação para a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue em Jacarezinho.

Realizado na Câmara de Vereadores, o evento reuniu Imprensa, empresários, líderes religiosos e representantes de entidades e setores públicos para informar sobre o baixo estoque de bolsas de sangue disponíveis na unidade, que abastece os hospitais da região.

Segundo a chefe Márcia Scarpelini os encontros nos municípios têm o objetivo de organizar grupos de doadores de sangue, captados em empresas, igrejas e por grupos de whatsapp. “Vocês representantes de entidades e empresas conseguem chegar até às pessoas, convencê-las e incentivá-las a doar sangue que é um gesto de solidariedade e amor”, sublinhou na ocasião.

Segundo ela, que assumiu a chefia recentemente, a coleta regional chegou a ter apenas dez bolsas de sangue disponíveis, quando o estoque ideal seria de pelo menos 450. “Eu conto com a credibilidade de vocês para recomendar a doação com seus contatos e principalmente ajudar a melhorarmos o estoque do Hemepar”.

Para se tornar doador de sangue é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 anos (com consentimento e presença dos pais) e 69 anos;

Pesar no mínimo 50 quilos;

Apresentar documento de identidade com foto;

Estar descansado e alimentado

O Hemepar de Jacarezinho está localizado na rua Coronel Cecílio Rocha, 425 e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30. Às terças e quintas também há o funcionamento no período da tarde, com agendamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3525 1395.