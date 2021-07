Heliponto vira set de ‘Tração’, o filme

Helicóptero de 2,5 toneladas integra cenas da super produção gravada na Pro Tork

O comandante Paulo Brites Martins, 59 anos de idade, 35 de aviação civil, e dez anos de parceria com a Pro Tork, sente-se à vontade trabalhando nas filmagens de “Tração”, em Siqueira Campos.

O heliponto (fotos) “é o melhor do país, entre outros motivos pela área de segurança”, garante o experiente profissional, que teve poucos momentos de receio em sua carreira , “sempre por causa de mau tempo, mas aqui a aeronave tem sempre excelente manutenção, nunca houve problemas”, disse.

De fabricação norte-americana viaja de 180 a 210 km por hora, com uma turbina, 90 litros por hora, em 50 minutos vai para São Paulo e 20 minutos para Londrina a partir do heliponto siqueirense.

Paulinho, como é conhecido, pilota sozinho, com o co-piloto ou pode transportar quatro passageiros.

O profissional trabalhou para a Warner Bros Studio de maneira pontual durante 22 anos em Foz, principalmente nas Cataratas do Iguaçu com produções cinematográficas como Indiana Jones e Mr. Magoo, além de filmes franceses, incluindo um inesquecível, em que levou Gisele Bündchen numa ilha

Aos 59 anos, Paulinho disse ser muito feliz na profissão, ele é um dos dez pilotos mais experimentados em atividade do país e, com 20 mil horas, o mais voado do Brasil, “é como se eu tivesse voado três anos seguidos”, comentou.

O Bell Jet Ranger pesa 2,5 toneladas comportando 400 litros de combustível, tem autonomia de voo de três horas (cerca de 600 KM) em voos domésticos, “trajetos mais longos é melhor avião até porque é mais rápido, barato e silencioso”.

A Pro Tork também possui avião, mas isso já é pauta para outra história.

Ou roteiro, já se pensando em Tração 2, a possível sequência da super produção.

Vídeo e foto: Sheila Siqueira/Especial para o Npdiario