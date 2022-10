Heliponto de Ibaiti agiliza atendimento e salva vidas

De acordo com normas da Agência Nacional de Aviação Civil

Para atender a população com serviços de Saúde de qualidade ainda mais superior com urgência e prontidão, a Prefeitura de Ibaiti – por meio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e o Departamento Municipal de Engenharia – está trabalhando no projeto para construção do Heliponto Municipal.

Com a localização próxima ao hospital, agilizará a transferência de pacientes em situação de emergência para outros centros hospitalares com maior celeridade evitando o trânsito de ambulâncias pelo centro da cidade. Fica de frente ao Corpo de Bombeiros.

Terá uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação ao redor; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de transeuntes e calçamento do passeio público no entorno.

O projeto executivo consiste na implantação da construção, de acordo com normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Trata-se de um heliponto ao nível do solo de uso hospitalar projetado tendo o helicóptero de modelo AS350B3, também chamado de “Esquilo”, como helicóptero base, para operação Diurna e Noturna com uma rampa de aproximação e decolagem.

“Com o heliponto aero médico próximo ao hospital o tempo de deslocamento dos nossos pacientes para atendimento de emergência nos grandes centros do estado serão reduzidos. A redução no tempo-resposta de atendimento será importante para salvar vidas. O atendimento ocorrerá de forma mais rápida e prática”, destacou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Na área a ser ocupada pela pista de pouso ocorrerá a retirada de algumas árvores, conforme o projeto aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Para isso a Prefeitura de Ibaiti através do Departamento de Meio Ambiente e Turismo com o objetivo de ampliar as áreas verdes da região urbana, já colocou em operação o Plano Municipal de Arborização Urbana.

A pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho, através de processo licitatório, o Município adquiriu cerca de 2.900 mudas de árvores para o plantio na área urbana. O município recebeu também, mais 300 mudas de árvores da companhia Paranaense de Energia – Copel, através do convênio Florestas Urbanas, perfazendo um total de 3.200 mudas que serão plantadas em toda a área urbana do município.

As mudas de árvores já estão sendo plantadas por toda a cidade com a participação dos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino. Todos os bairros da área urbana serão contemplados com o Plano Municipal de Arborização Urbana.

Estão sendo plantados, Oiti, Aroeira Salsa, Noivinha, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Manacá da Serra, Camélia, Extremosa, Calistemo, Caliandra Rosa, Liquidambar e Acer.