Helicóptero traz bebê ao Regional

Hospital do Norte Pioneiro presta serviço gratuito e de amplo alcance

O helicóptero do governo estadual pousou às 11h15m deste sábado, dia 19, no heliponto do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Os profissionais da aeronave “devolveram” um bebê nascido da unidade de saúde após uma cirurgia bem sucedida no Hospital Universitário de Londrina.

A criança ficou na UTI neonatal do Regional e voltou agora, já operada. O helicóptero decolou às 11h40m.

O Regional do Norte Pioneiro é referência há muitos anos em todo o Paraná e realiza cerca de 200 partos por mês.