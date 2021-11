Homem passou mal e foi levado ao PS mas aeronave teve que ser acionada

Um helicóptero do governo estadual pousou e decolou no heliponto do Hospital Regional do Norte Pioneiro nesta quarta-feira, dia dez, em Santo Antônio da Platina.

A aeronave buscou um paciente de 76 anos que recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro Municipal e e encaminhou ao Honpar(Hospital Norte Paranaense), em Arapongas.

Ele sofreu um infarto e correu sério risco de perder a vida.