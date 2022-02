HOMEM PASSOU MAL E FOI LEVADO AO PS MAS AERONAVE TEVE QUE SER ACIONADA

Um helicóptero do governo estadual(Serviço de Atendimento Médico de Urgência/SAMU) pousou 17h55m e decolou 18h12 no heliponto do Hospital Regional do Norte Pioneiro nesta segunda-feira, dia sete, em Santo Antônio da Platina.

A aeronave buscou um paciente de 68 anos que recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro Municipal e e encaminhou ao Honpar (Hospital Norte Paranaense), em Arapongas.

Ele sofreu um infarto.