Guto Silva visita Jacarezinho amanhã

Secretário Chefe da Casa Civil anuncia recursos para os municípios

O Chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, deputado estadual licenciado Guto Silva (fotos da última entrevista exclusiva dada ao npdiario no Palácio Iguaçu), estará em Jacarezinho nesta quarta-feira (2), e será recebido pelo prefeito Marcelo Palhares em seu Gabinete na Prefeitura.

Guto Silva vem acompanhado de vários deputados estaduais, e atenderá a Imprensa às dez horas.

Ele apresentará, na oportunidade, os programas e ações do Governo para o desenvolvimento dos municípios, e os recursos que serão destinados a obras e aquisições de máquinas, veículos e equipamentos.

Deverão estar presentes os deputados estaduais Mauro Moraes (PSD), Alexandre Curi (PSB), Paulo Litro (PSDB), Luiz Carlos Martins (PP), entre outras autoridades do Estado.

O prefeito Marcelo Palhares, recém-recuperado da Covid-19, pretende apresentar ao Chefe da Casa Civil alguns dos locais que receberão investimentos do governo Ratinho Júnior, entre eles a Avenida da Cidadania e o Jardim Panorama. “Teremos muitas notícias boas a apresentar, e convidamos a imprensa regional a nos prestigiar nesse encontro”, finaliza Palhares (Fotos: Valdir Amaral/Especial para o Npdiario).