Guto visita região na quarta-feira

Participará das reuniões sobre Angra Doce e da Amunorpi em Carlópolis

Em primeira mão: O deputado estadual licenciado Guto Silva (foto), chefe da Casa Civil, participará de dois eventos na Marina Ilha Bela, em Carlópolis, na próxima quarta-feira, dia 25.

A partir das 8h30m, a primeira reunião oficial da Governança do Angra Doce, com apresentação do projeto.

Haverá presença de Jairo Gund, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca.

Após o almoço por adesão, Guto – cotado para ser candidato ao Senado em 2022 – discorrerá sobre “Pioneirismo e Fortalecimento de Angra Doce”.

Depois, outros temas com outros oradores.

Na sequência, reunião comandada pelo prefeito anfitrião e presidente da Amunorpi( Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Hiroshi Kubo).

Lembre-se da visita que Guto fez ao estande do npdiario na Efapi em 2019 e também na sede do jornal em 2018 junto com o então candidato ao governo, Carlos Massa Ratinho Junior:

