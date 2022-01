Guto reassume com pré-candidatura ao Senado neste pleito

P arlamentar retorna às suas atividades no Poder Legislativo após três anos à frente da Casa Civil do Governo estadual

O deputado estadual Guto Silva (PSD) reassumiu nesta quinta-feira (13) seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva (fotos) na qual o parlamentar também tornou pública sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições majoritárias deste ano. Foi no Espaço Cultural da Alep.

Ele retoma as funções legislativas após três anos à frente da Casa Civil do Governo do Estado. Com o retorno de Silva ao Poder Legislativo, o deputado Ademir Bier (PSD) deixa o cargo que ocupava desde abril do ano passado.

Depois da entrevista coletiva, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), recebeu Guto Silva em seu gabinete para desejar-lhe um bom retorno à Casa. Na ocasião, Romanelli destacou que o ex-chefe da Casa Civil desempenhou um importante papel no diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo. “O Guto Silva foi um grande interlocutor do Governo do Estado junto à Assembleia. Coordenou muito bem as ações do Governo em diversas áreas, dinamizou a gestão da pasta e acelerou processos que resultaram em obras e investimentos por todo o Paraná”, disse.

Retorno – Durante a entrevista, Guto Silva afirmou que decidiu não cumprir o prazo de desincompatibilização, previsto nas leis eleitorais, para construir novos projetos em prol do estado do Paraná e também ampliar os debates em torno da sua candidatura ao Senado.

Na Câmara Alta em Brasília, estará em disputa somente uma vaga no pleito do próximo dia dois de outubro.

O jovem político lembrou que “a reforma administrativa, os projetos previdenciários e estruturantes, a eficiência e a agilidade da gestão” do governador Carlos Massa Ratinho Junior, da qual participou o credenciam à postulação. O ritmo e a iniciativa, o programa Descomplica , inclusive na área rural, com os licenciamentos, entre outros, “foram criando um ambiente favorável com destaque nacional”.

“Essa antecipação do retorno à Assembleia é justamente para ter mais liberdade para intensificar essa articulação da candidatura para senador. É mais confortável para mim e também para o governador. Além disso, terei mais tempo para percorrer o estado e buscar novas propostas e projetos que pretendo defender nessa trajetória”, afirmou.

Balanço – O parlamentar fez um balanço dos três anos que passou como secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Segundo Silva, a experiência no Poder Executivo foi muito rica e engrandecedora. “Encaramos momentos muito complicados. Tivemos uma pandemia global sem precedentes e uma crise hídrica. No primeiro ano de governo imprimimos um ritmo muito forte com a Assembleia para fazer algumas transformações para projetar o Paraná do futuro. Foram duas reformas administrativas, uma lei moderna de parcerias público-privadas e a construções de leis de previdência, terceirização e liberdade econômica, entre outras. Essas ações deram condições para que o Estado pudesse ultrapassar os obstáculos durante os dois últimos anos de pandemia”, explicou.

Desafios – Guto Silva ainda declarou que a partir de agora o momento é de enfrentar os desafios dentro da saúde pública, da economia e do serviço social. “Temos pela frente a batalha da saúde, com as questões da vacinação, logística e ampliação de leitos. Precisamos também encarar a área econômica. É preciso gerar mais emprego e renda para a população do Paraná, mesmo com o estado tendo mantido a economia forte durante a pandemia. Na área social os programas de auxílio aos mais vulneráveis devem continuar, uma vez que a pandemia é muito desigual”, avaliou o deputado.