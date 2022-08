Guto não postula mais Senado e já assumiu coordenação-geral da campanha de Ratinho

Aceitou desafio de liderar reeleição do governador

O deputado estadual Guto Silva, ex-chefe da Casa Civil e agora ex-candidato ao Senado, aceitou o convite e um novo desafio proposto pelo governador e assumiu a coordenação-geral e política da campanha à reeleição de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

“Convidei o Guto Silva para fazer parte da coordenação política da minha campanha. Guto conduziu a Casa Civil com muita competência e a experiência dele vai contribuir bastante neste momento”, escreveu Ratinho numa rede social.

Guto, tranquilo, confirmou ao Npdiario na noite desta sexta-feira, dia cinco, ter retirado a candidatura.

Ele não será candidato a nenhum cargo, “quero colaborar e acho que essa atitude é a melhor decisão”, adicionou.

Enviou a mensagem abaixo:

A pedido do governador Ratinho Júnior, estou abrindo mão da disputa pelo Senado para assumir e auxiliar na coordenação política da campanha dele.

Foi uma decisão difícil, mas foi pensando primeiramente no Paraná e na forte e leal relação que tenho com o governador.

Agradeço a todos por acreditarem e se empenharem na minha pré-campanha ao Senado. Construímos uma relação franca e de parceria com todos os seus municípios. É emocionante. Aprendi muito com todos. Gratidão imensa.

Agradeço muito também ao deputado federal Ricardo Barros, a deputada Maria Victoria e toda a família Progressistas por acreditar nesse projeto. Foram extremamente corretos comigo o tempo todo.

Continuem contando comigo sempre aqui em Curitiba. O trabalho não vai parar não. Vem coisa boa aí pela frente.

E vamos manter a mobilização desse grupo em favor da reeleição do nosso governador. Agora é 55, Ratinho Júnior, governador.

Luiz Augusto Silva, ou Guto Silva, nasceu há 45 anos em Maringá. Empresário, consultor internacional de negócios, reeleito deputado estadual do Paraná, filiado ao Partido Progressistas, foi secretário-Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná (2019 a 2022).

Aos três anos de idade transferiu-se com a família para Pato Branco onde cresceu e iniciou a carreira acadêmica, empresarial e política. Guto Silva é doutorando em Gestão de Negócios, casado com Karina Amadori e pai de Francisco e Mariana.

Atua na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, do Sebrae/PR. Como trader e consultor, já esteve em mais de 65 países na Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e no Oriente Médio, desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos e realizando negociações comerciais.

Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha.

É graduado em Administração com habilitação para Comércio Exterior, Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Fez doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina e tem Pós-MBA em TrendsInnovation, pela Inova Business School.

Como professor universitário de graduação e pós-graduação, teve artigos e livros utilizados como bibliografia da área internacional e foi citado em mais de 1.000 pesquisas de produção acadêmica, publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito vereador, o mais votado do município naquela eleição. Exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná entre 2012 e 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado da sua sigla naquela oportunidade.

Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, presidência da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidência da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital.

