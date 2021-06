Guapirama: família homenageia mãe

Em publicação, importância da vacina foi destacada

Nesta quarta-feira, dia dois, Carla Patrícia Vilas Boas recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba.

Ela aproveitou o momento para prestar homenagem à mãe, que foi vítima da doença e faleceu há um mês e 23 dias.

Rosângela de Oliveira Silva era Pedagoga no município de Guapirama e recebeu muitas homenagens ao longo da vida, inclusive do Núcleo de Educação de Ibaiti. Faleceu na madrugada do dia que o neto nasceu.

Sua irmã comentou o caso no Instagram e avisou o npdiario, leia o desabafo completo: