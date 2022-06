Guapirama: Preso após tentar matar

Na tarde desta segunda-feira durante ação conjunta



Operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar em torno de 14h50m desta segunda-feira, dia 13, encarcerou um indivíduo.

Investigadores das delegacias tavorense e de Siqueira Campos, com suporte de PMs, dirigiram-se até a cidade de Guapirama, onde cumpriram mandado de busca e apreensão vistoriando a residência do acusado (24 anos). Porém, não foi encontrada a arma e nem o elemento. Na casa, não havia nenhuma pessoa, porém, as portas da estavam todas abertas.

Em seguida, flagraram o rapaz em local onde morava um parente, próximo ao cemitério. Não reagiu. Já sabia que era “suspeito” de tentativa de homicídio.

Estava com a perna esquerda fraturada, foi submetido a exame médico e em seguida encaminhado à cadeia pública de Carlópolis, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.

O jovem tem vários antecedentes.

Em tese e se condenado, terá pena aumentada por causa das qualificadoras: Premeditou o crime; não deu chance de defesa e, possivelmente, por motivo fútil, o que só deverá ser esclarecido no Inquérito.

Reveja aqui a primeira notícia (também exclusiva) sobre o caso :

https://www.npdiario.com.br/cidades/tentativa-de-homicidio-a-tiros-em-guapirama/