Guapirama: Morre atacado por abelhas

O corpo de Faustino Gomes (foto) , de 84 anos, será sepultado às 17 horas desta terça-feira, dia dez, no Cemitério Municipal de Guapirama. Ele, conhecido como Neno Serrano, faleceu às 23h15m de ontem na Santa Casa de Jacarezinho, onde estava internado por complicações decorrentes de picadas de Abelha Europa (foto) .

A fatalidade ocorreu na última quinta-feira, dia cinco, numa pastagem na zona rural.

A vítima era sitiante, deixou a esposa, Júlia, e os filhos Juliane, Gelciomar, Joel, Leomar, Dival e Itamar, além de 11 netos.

O corpo está sendo velado na Funerária Proceu, na Rua Vereador Palmiro B. Camargo 755.

A abelha-europeia (Apis mellifera) é um dos insetos mais conhecidos no mundo. A importância econômica da espécie é reconhecida por produtores de mel, cera e geleia real. Na farmacologia, própolis e veneno são aproveitados. São grandes, mais escuras, têm poucas listras amarelas no corpo

Originária do norte da Europa e centro-oeste da Rússia, mede, em média, um centímetro de comprimento. O ferrão pode causar reações alérgicas e, dependendo do número de ferroadas, chega a ser fatal. O ataque do enxame pode provocar a morte de animais e seres humanos.