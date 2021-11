Grupo SLB planta mudas em SAP

Cerca de 500 árvores foram plantadas essa manhã no Jardim Bela Manhã

Na manhã desta segunda-feira, o grupo SLB, em conjunto com o Tiro de Guerra 05-004 plantaram cerca de 500 mudas de árvores nativas, no Jardim Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina.

O grupo iniciou às ações por volta das seis horas, e se estendeu no plantio até o início da tarde.

A iniciativa contou com a colaboração da Jullia Prado Gaudêncio (engenheira florestal), Idione Inocêncio (técnica florestal), e Henrique Murakami, (Diretor Administrativo). A iniciativa contou com o apoio do comandante do TG, sargento de Infantaria Edevilson Buthencourte dos Santos.

Veja as fotos: