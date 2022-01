Grupo Molini’s mantém expansão

Executiva contou sobre como será estratégia neste ano que está só começando

A diretora-geral do Grupo Molinis, Ana Carla Molinis (fotos), é uma das mais jovens empresárias de sucesso no Paraná. Com apenas 35 anos, comanda cerca de 500 colaboradores diretos e mais o dobro de indiretos. Bonita, filha de Tereza, casada com Thiago, e mãe de Giovanna(de três anos) fez visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhada da supervisora regional de Marketing, Mônica Dionísio.

Ana Carla trabalha desde os 14 anos. Para fazer faculdade, com 17, quando morava em Ribeirão Claro, viajava de ônibus para Jacarezinho todos os dias para o serviço, e depois de Van, à noite, para Ourinhos(SP).

Ela sente-se um pouco desconfortável com o nome cargo (acha ser um pouco pedante), mas é, efetivamente, CEO (pronuncia-se CIU ou CIEAU), sigla em inglês para o termo Chief Executive Office, que em Português corresponde ao Diretor Executivo, o “Chefe”, a pessoa de maior autoridade na hierarquia da empresa e precisa ter uma visão completa da operação integral, afinal é dela a responsabilidade de guiar as ações e tomar as decisões finais. E tem tido êxito. Com humildade e persistência.

Líder classista como o pai, que foi dono da rede de supermercados, herdou do saudoso José Carlos Molini também a fibra e o caráter probo. Falecido aos 66 anos, de complicações da Covid-19 no dia 25 de maio de 2021, deixou um vácuo que jamais será preenchido. Foi vice-prefeito de Jacarezinho entre 2013 e 2016. Zé Carlos era irmão do ex-prefeito de Ribeirão Claro, Kiko, cunhado da atual vice-prefeita, Ana Maria, irmão da chefe do Núcleo Regional de Educação, Ana, tio do ex-vereador Marcelo e irmão do vereador Kalé.

Os negócios em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes são dirigidos por Ana Carla junto com alguns familiares e uma equipe coesa, participativa e comprometida, como ela usualmente reconhece, valoriza e ressalta.

É presidente da ACIJA (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho) até o final deste mês de janeiro(dia 25 haverá eleição e não concorrerá abrindo espaço para outras lideranças).

Ela disse pretender erguer outro supermercado em Santo Antônio da Platina, desejo expressado pelo pai, mas neste primeiro semestre de 2022 os investimentos serão carreados para manutenção e melhoria da atual estrutura. O restaurante do Molini’s Max, por exemplo, iniciará servindo 100 refeições/dia após treinamento dos funcionários específicos.

Há consultorias contratadas para cada detalhe na empresa, conforme revelou, para evitar problemas e buscando sempre a excelência.

A expansão e a continuidade do espírito empreendedor está mantido e haverá de ser perpetuado. A partir do segundo semestre, o desenvolvimento e a prospecção de novos já são metas definidas, “estamos à disposição do nosso consumidor e do nosso cliente, mas nosso objetivo maior é gerar renda e emprego para a população”, assinalou, serena e convicta.

Apegada a Deus, evidencia uma personalidade cristã sob cuja ótica é fiel, grata e corajosa, “sou otimista e acho que 2022 será uma ano ótimo”, finalizou.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario