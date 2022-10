Grupo Baquetá se exibe em S.Antônio

Base são as expressões culturais populares do Brasil

Alunos das escolas municipais de Santo Antônio da Platina estiveram prestigiando mais uma peça no Teatro Sesi. No palco, a apresentação do Grupo Baquetá animou as crianças.

A realização é do Sesi Cultura em parceria com a prefeitura através do Departamento Municipal de Cultura de Santo Antônio da Platina .

Baquetinhá é um espetáculo que está na estrada desde 2012. Seu sucesso vem da sua proposta consistente, que tem como base as expressões culturais populares do Brasil, oferecendo aos espectadores a oportunidade de conhecer a variedade cultural de diversas regiões do país, além de aprender sobre a história do Brasil e dos seus antepassados.