No Norte Pioneiro, o governo investe R$ 65 milhões em 493 casas

São nove municípios beneficiados na região

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), fez o anúncio da construção de moradias para nove municípios do Norte Pioneiro nesta sexta-feira, dia 24.

É uma parceria entre governo do Estado, Caixa Econômica Federal e prefeituras. O presidente da Cohapar, Jorge Lange, aparece junto nos vídeos.

Quatiguá 29 moradias, custo estimado de R$ 4,5 milhões;

Cambará 108 casas no valor de R$ 15 milhões;

Barra do Jacaré 55 moradias com investimento de cerca de cinco milhões;

Joaquim Távora 64 casas e R$ 8 milhões;

Jacarezinho 44 com investimento de R$ 6 milhões;

Wenceslau Braz 6,5 milhões para 49 unidades;

Ribeirão Claro serão 50 unidades ao preço de 7 milhões de reais;

São José da Boa Vista 51 moradias chegando a R$ 7 milhões;

Salto do Itararé 43 casas com valor de quase 6 milhões de reais.

O Governo do Estado, além de fazer obra estruturante, projetou num teto para as pessoas, com uma moradia digna para quem necessita. Todas têm modelo arquitetônico padrão, com 43,85 metros quadrados, em lotes que variam de 151 a 180 metros quadrados, características que permitem aos moradores realizarem futuras ampliações com facilidade.

Os empreendimentos têm previsão de início das obras no final deste ano.

COMO PARTICIPAR – Os moradores da região que desejam adquirir um imóvel nas cidades devem se inscrever no cadastro de pretendentes da Cohapar. Assim que os empreendimentos estiverem disponíveis para comercialização, todos os inscritos serão notificados por e-mail sobre a oportunidade de adesão ao projeto da cidade que escolheram.

A concessão dos benefícios estaduais dependerá da comprovação das condições de renda informadas no cadastro, mediante análise técnica da Cohapar, e posterior avaliação financeira da Caixa Econômica para assinatura do contrato de financiamento.