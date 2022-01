Governo estadual garante casas em 14 municípios da região

O Governo do Estado publicou cinco novos editais de chamamento público para a construção de empreendimentos em áreas públicas de 25 municípios paranaenses, entre os quais 14 da região. Os processos, geridos pela Cohapar, somaram-se a outros dois abertos no final de 2021 e que preveem, ao todo, a construção de mais 1.270 moradias.

Os projetos habitacionais fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Valor de Entrada, em que empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal recebem subsídios de R$ 15 mil por imóvel do tesouro estadual. Os recursos são utilizados para abatimento do valor a ser pago por famílias com renda mensal de até três salários mínimos, que após o recente reajuste da União equivale a R$ 3.636,00.

Os municípios com processos em andamento são Andirá, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barra do Jacaré, Cambará, Colorado, Cornélio Procópio, Curiúva, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Lidianópolis, Nova América da Colina, Nova Esperança, Paiçandu, Porecatu, Primeiro de Maio, Quatiguá, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Salto do Itararé e Santa Fé.

As construtoras interessadas na execução dos projetos e das obras devem se habilitar por meio dos chamamentos públicos da Cohapar, disponíveis no site da companhia. Após análise das propostas, aquelas que apresentarem o menor preço passarão pela análise técnica da Cohapar e posterior assinatura dos contratos.

COMO PARTICIPAR – Até fevereiro, todos os processos já devem ter sido concluídos com a definição das construtoras vencedoras. Os interessados, no entanto, já podem se inscrever no link cohapar.pr.gov.br/cadastro para se habilitarem a participar do processo seletivo e serem notificados sobre a disponibilidade dos empreendimentos.

Além do desconto de R$ 15 mil oferecido pelo Governo do Estado, os projetos contarão com subsídios variáveis do programa Casa Verde e Amarela e possibilidade de uso do saldo do FGTS como parte do pagamento dos imóveis.

Por se tratarem de áreas públicas dos municípios ou do Governo do Estado, os compradores também terão isenção no custo dos terrenos, o que deverá baixar ainda mais o valor das prestações mensais, em financiamentos de até 30 anos.