Governador visita Norte Pioneiro

Estarão em Siqueira Campos e Wenceslau Braz ainda em junho

Exclusivo: Em breve, ainda neste mês, estarão no Norte Pioneiro o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o Secretário de Infraestrutura e Logística, deputado federal Sandro Alex (os dois na foto principal).

Virão em Siqueira Campos para dar a ordem de serviço para as terceiras faixas da PR-092 , ligando Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina. A informação é de Juarez Leal Daio, Coordenador da Casa Civil na região.

Serão em torno de 17,5 Km de terceiras faixas e a empresa ficará responsável pela manutenção da rodovia. Investimento em torno de 45 milhões.

O Contorno Sul de Wenceslau Braz entre as PR-092 e PR-422 vai evitar o fluxo de veículos pesados no centro da cidade e facilitará o acesso à São José da Boa Vista , Santana do Itararé e ao Estado de São Paulo.

A construção da pavimentação da Rodovia está em pleno desenvolvimento num investimento de quase 10 milhões.

O Governador e o secretário vistoriarão essa obra.

Entre as obras que serão efetivadas estão a duplicação do perímetro urbano de Siqueira Campos, investimento em torno de 50 milhões; travessia urbana do município de Siqueira Campos: Km 277,730 ao Km 284, 340 – Lote 02 de Concessão; implantação de vias marginais do Km 279,100 ao Km 280,560 sentido decrescente; implantação de vias marginais do Km 280,560 ao Km 280,900 sentido crescente; implantação de trombeta no Km 283,280; implantação de interseção em desnível do tipo Diamante no Km 280,290 e no Km 281,620; implantação de Parclo sem rotatória no Km 275,600; implantação de passarela no Km 279,790, Km 280,290, Km 280,960, Km 282,320 e Km 283,900.

Curva da Morte entre Carlópolis e Ribeirão Claro está com os dias contados. A correção se dará com o novo projeto elaborado pelo DER(Departamento de Estradas de Rodagem), de acordo com Daio.

O objetivo é acabar com os acidentes fatais do trevo da PR-151 com investimento acima de 3 milhões de reais.