Governador hoje em S. Antônio da Platina

Entregará 52 veículos para a saúde da população do Norte Pioneiro

No final da manhã desta sexta-feira, dia 29, o Governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior, o secretário da Saúde, Beto Preto, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, estarão em Santo Antônio da Platina. Serão recepcionados em evento às 11 horas em frente da sede do executivo pelo prefeito e o vice, Professor Zezão, e Chico da Aramon.

Farão a entrega de 52 Volkswagen Gol (que estavam estacionados no Centro de Eventos, perto do Hospital Regional) aos municípios da 19ª Regional de Saúde. O governador poderá também anunciar a revitalização da avenida Oliveira Motta, que corta o centro platinense.

Ratinho Junior visitará Santo Antônio, mas não acompanhará Beto Preto em seus compromissos por outras cidades da região, como Jacarezinho e Carlópolis. O primeiro secretário da Alep, Luiz Cláudio Romanelli, e o vice- líder do governo, deputado Cobra Repórter, são presenças confirmadas.

Os carros fazem parte da maior compra de veículos para renovação da frota da Saúde da história do Governo, com a aquisição de 1.211 automóveis, em um investimento total de R$ 41,7 milhões do Tesouro do Estado. A entrega dos automóveis para as equipes municipais irá possibilitar cerca de 120 mil consultas por mês, chegando a 1,4 milhão de atendimentos domiciliares ao ano.

O valor aproximado de cada veículo era de R$ 46,3 mil, mas caiu para R$ 34,5 mil por unidade após licitação realizada pelo Estado. Os Gol têm motor 1.0, ar condicionado, direção hidráulica e quatro portas.