Governador Ratinho confirma presença em Santo Antônio

Visitará cidade ainda neste mês de outubro

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu o prefeito Professor Zezão no Palácio Iguaçu, em Curitiba (fotos). Na ocasião, estava acompanhado de Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística, e de Antônio Marcos, diretor da secretaria municipal de Indústria e Comércio.

Além de terem sido aparadas arestas políticas pontuais, o governador anunciou sua visita em Santo Antônio da Platina ainda neste mês de março. A audiência foi na quarta e detalhada ao npdiario nesta quinta-feira, dia 30.

Zezão deixou uma lista de reivindicações e a expectativa é de que sejam confirmadas na visita. Entre elas, a Revitalização das avenidas Rennó e Oliveira Motta, mais pavimentação em diversas vias, entre outros bairros, no Jardim Alvorada.

Outra demanda, a construção de um novo quartel. O imóvel será erguido onde funcionava o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), na Vila São José, ao lado do estádio José Eleutério da Silva. O Subgrupamento de Bombeiros Independente (SGBI) deverá ser construído com 2.163 m² numa área prevista de 5m2 com ampla e moderna estrutura que inclui salas de aula, alojamento, estacionamento e pátio de treinamento. O prazo de construção seria de dois anos.

O chefe do executivo agradeceu as autoridades. Não foi anunciada oficialmente nenhuma obra, mas Zezão se mostra otimista, até porque o governador solicitou que ele procurasse também João Carlos Ortega, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná.