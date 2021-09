Governador anuncia duplicação da 092

Obra de 4,2 quilômetros da rodovia ocorrerá no prazo estimado de 14 meses

Nesta quinta-feira, dia 02, o governador Carlos Massa Ratinho Junior, participou do lançamento da pedra fundamental das obras de duplicação de 4,2 quilômetros da PR-092, no perímetro urbano de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 42,14 milhões, com prazo de execução estimado em 14 meses. A remodelação e ampliação da capacidade da rodovia começou efetivamente em junho.

A rodovia, destacou Ratinho Junior, é o principal corredor de distribuição da produção local e ligação direta com outras regiões do Paraná e também com o Estado de São Paulo. “É um dia de felicidade vir ao Norte Pioneiro para anunciar recursos que efetivamente vão mudar a vida das pessoas. Com isso, o Governo faz a sua obrigação, de ajudar uma região tão importante e que ficou por mais de duas décadas esquecida”, destacou Ratinho Junior.

Além da obra principal, entre os quilômetros 279 e 283, também serão implantadas vias marginais e realizada a remodelagem dos trevos com a PR-424 (sentido Tomazina) e com a PR-272 (sentido Salto do Itararé), além do acesso ao bairro rural do Saltinho. “Começamos a transformação da PR-092. Em pouco tempo ela será uma rodovia completamente diferente, com mais capacidade de carga e segurança”, disse o governador.

Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex reforçou também o impacto direto que a modernização da rodovia terá no dia a dia de milhares de moradores da região, já que o projeto contempla a construção de um novo acesso ao distrito industrial da cidade, ponto considerado como um dos mais críticos da rodovia em razão da quantidade de acidentes registrados.

Instalada na cidade, a empresa de motopeças Pro Tork, a maior da América Latina, gera sozinha mais de 5 mil empregos na região. “Claro que para o transporte da produção essa obra será muito importante. A infraestrutura é essencial para que os empresários aumentem os investimentos e gerem emprego e renda na cidade. Mas, além disso, teremos mais segurança e a possibilidade de salvar vidas”, afirmou o secretário.

MAIS OBRAS – Também durante, o evento o governador Ratinho Junior assinou a autorização para celebração de convênio com a prefeitura de Siqueira Campos para o recapeamento asfáltico sobre pedra irregular na rua Mato Grosso. A área total da intervenção é de 8 mil metros quadrados, com investimento da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística de R$ 1.574.813,24.

“Vai mudar a porta de entrada da cidade, ajustando um trevo que liga diretamente ao Centro da cidade e beneficiar diretamente o nosso turismo religioso”, afirmou o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti; o vice-prefeito de Siqueira Campos, Paulo César Leite dos Santos; o presidente da Câmara Municipal de Siqueira Campos, Márcio Júnior Carvalho; o presidente fundador da Pro Tork, Altair Bonilha, e o diretor-presidente da empresa, Marlon Bonilha; o deputado federal Pedro Lupion; os deputados estaduais Alexandre Curi, Evandro Araújo, Luiz Cláudio Romanelli e Mauro Moraes; o prefeito de Carlópolis e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Hiroshi Kubo; além de prefeitos, lideranças políticas e empresariais da região.