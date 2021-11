Gol furtado em SP achado em Santana

Veículo estava abandonado sem rodas, pneus, bateria e voltante

Neste domingo, dia 21, por volta das 09h40, a Polícia Militar de Santana do Itararé encontrou um veículo abandonado na Estrada Rural, do Bairro Alferes Fabrício.

O veículo se trata de um VW Gol (foto), de cor branca, que estava sem rodas, pneus, bateria e volante.

Identificaram que o carro havia sido roubado em Itaporanga, na noite de sábado (20) para domingo (21).

Diante dos fatos, foi efetuado contato com a proprietária do veículo, e repassado as orientações para recuperação do automóvel.