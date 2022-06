Gol de Cambará engaveta na 092 em Wenceslau Braz

No sábado por volta das 14 horas na PR-092

Neste sábado (dia 18), ocorreu acidente por volta das 14 horas em rodovia de Wenceslau Braz.

Trafegavam pela PR-092 os seguintes veículos: Scania/G 380 (placas de Maringá), VW/Gol (placas de Cambará), VW/Gol (placas de Arapoti), Fiat/Strada, de Jaguariaíva, no sentido de Arapoti a Wenceslau Braz, sendo que somente o caminhão não estava parado devido as obras.

Em determinado momento, envolveram-se em acidente do tipo engavetamento, no Km 244, devido a colisão do Bitrem com um Gol.

Somente o condutor (79 anos) e sua passageira (55 anos) sofreram ferimentos leves e graves respectivamente, sendo encaminhados para o Hospital São Sebastião, de Wenceslau Braz.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu o sinistro.