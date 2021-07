Ginásio de Ibaiti já recebe partidas

O prefeito Dr. Antonely Carvalho participou da recente reabertura do Ginásio de Esportes Antônio dos Santos, o Petezão. A unidade de saúde está pronta para a praáica esportiva após a revitalização do piso, teto e redes de proteção. Também participaram do evento, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores André Zaninetti, Cesar Augusto, Tadeu de Jesus e Samuel da Silva, o secretário de Esportes, Cultura e Lazer, o professor Girlei Bueno Baby, colaboradores da secretaria e um representante de cada equipe de esportes.

Os trabalhos de revitalização da praça esportiva foram coordenados pelo secretário de Esportes, o professor Girlei Bueno Baby e contou com a colaboração dos parceiros do esporte em Ibaiti, José Aparecido Luiz (Shido) diretor do Ousadia Futsal e Cristiano dos Santos de Oliveira, gerente geral da empresa Cacique Materiais de Construção.

A revitalização foi realizada pela Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos com o belíssimo trabalho realizado pelos pintores Moacir e Zezinho.

A cerimônia de reabertura seguiu os protocolos de segurança dos decretos estadual e municipal sem a presença de público. Após revitalização, volta a receber jogos com horários agendados e apenas com os atletas usando máscaras e sem a presença de público.