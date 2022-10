GeniusCon teve até hambúrguer de jaca

Maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do norte do Paraná despertou vocações nos estudantes da região

Terminou nesta sexta-feira, dia sete, a GeniusCon 2022, o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do norte do Paraná. Este ano, a tradicional feira foi realizada de forma híbrida, com exposição, competições e atividades presenciais no Centro de Eventos de Jacarezinho e transmissão on-line de parte dos conteúdos, pelo YouTube.

Um dos destaques desta edição foi a presença do palestrante Krishna Faria, do Sebrae Nacional. Ele participou do painel “Ecossistemas de inovação: Potencialização do ambiente de negócios” e ressaltou a importância do evento no cenário nacional.

“Com eventos como a GeniusCon, a gente espalha a inovação para fora das capitais e isso mostra que ela é democrática e acessível para todos os pequenos negócios do país, independentemente da localidade deles. Além disso, fomenta também o ecossistema unindo, no mesmo evento, instituições de origens distintas, universidades, ambientes de inovação, poder público e eventuais investidores”, destacou.

Visitantes de toda a região – A diretora do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) de Ibaiti, Vera Pimentel, vai acompanhar 200 estudantes até o último dia de feira. Ela conta que cinco startups de alunos da escola participam das competições Genius Finder e Genius Fight.

“Esse trabalho que o Sebrae desenvolve dentro da escola, de incentivar o empreendedorismo, é muito importante. A GeniusCon desperta nos alunos a vontade de fazer coisas diferentes. Temos até duas alunas que participam de duas startups diferentes e alguns que estiveram no evento estão empolgados para participar da próxima edição da feira”, comentou.

Outra novidade positiva foi o estande que a prefeitura de Santo Antônio da Platina instalou no local.

Novas Startups – Yasmin Cristina Soares (foto abaixo) tem 17 anos e é estudante do IFPR de Jacarezinho. Com uma colega, criou a startup Burgerfruit, que está em fase de validação e trabalha com a produção de hambúrguer de jaca, dando uma nova opção de mercado para pessoas com restrições alimentares.

A ideia surgiu devido à falta de produtos voltados para o público vegano.

“Na GeniusCon, eu pretendo encontrar investidores que acreditem no nosso produto porque a gente está com a ideia inicial e não tem investimento para produzir em massa e poder fazer a distribuição”, revelou Yasmin.

Feira de Sabores – Uma das novidades da GeniusCon 2022 é a Feira de Sabores, uma exposição de mais de 20 produtos diferenciados do agronegócio do norte pioneiro do Paraná. Esses mesmos expositores também estarão na Ficafé, a partir do dia 18 de outubro, inclusive com um ponto de venda.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, ressalta que os produtos do norte pioneiro são diferenciados pela qualidade, processos de produção auditados e gestão organizada.

“O ponto forte da nossa região é a produção de alimentos diferenciados e isso nos motiva. Estes produtos e empresas servem de referência para os demais produtores rurais e empresários. Além disso, durante a exposição, os participantes têm a oportunidade de se conectar com compradores e acessar novos mercados”, comenta(Texto: Juliana Takaoka).

A diretora de Marketing da Soeto Alimentos, Mayara Carvalho, explicou que levou para a GeniusCon apenas produtos voltados para o público jovem: petiscos, condimentos e molhos para lanches, com destaque para a nova maionese “burguer” que tem sabor defumado.

“Como a feira abrange muito o público jovem, vimos a oportunidade de estar perto desse público e trazer nossos produtos para que todos pudessem conhecê-los. Também trouxemos molhos para a degustação e está sendo um sucesso”, comemorou.

A GeniusCon termina nesta sexta-feira, 7 de outubro e a Ficafé ocorre entre 18 a 20 de outubro, ambas no Centro de Eventos de Jacarezinho. Os eventos têm entrada gratuita.

Leia também: https://www.npdiario.com.br/cidades/santo-antonio-abre-estande-na-geniuscon-video/