GeniusCon expande novas tecnologias em todo Norte Pioneiro

Evento será realizado em outubro com atividades presenciais e transmissão online

A sétima edição da GeniusCon, maior feira de inovação do norte pioneiro do Paraná, será realizada nos dias 5, 6 e 7 de outubro pelo Sebrae/PR e Sistema Regional de Inovação (SRI), com realização conjunta com a Prefeitura de Jacarezinho. Em 2022, a feira retoma as atividades presenciais, no Centro de Eventos de Jacarezinho, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, com transmissão da programação ao vivo por meio de plataforma de streaming.

Neste ano, o evento vai fomentar novas tecnologias para o norte pioneiro do Paraná, por meio de uma extensa programação, que ocorrerá nos períodos da manhã e tarde. As atividades, que incluem palestras, painéis, oficinas, competições, concursos, pitches de startups (uma forma de apresentação rápida para “vender” uma ideia de negócio inovador) e premiações, é voltada para estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores e empresários.

Os conteúdos vão abordar temáticas relacionadas ao agronegócio, startups, inovação, educação, metaverso, empreendedorismo, internet das coisas (IoT), inteligência artificial, sustentabilidade, transformação digital, energia limpa e renovável, robótica aplicada, profissional do futuro, consumidor 4.0, influencers regionais. Entre as novidades da programação estão o planetário e conteúdos sobre astronomia.

A tradicional maratona de soluções, o hackathon, será promovida em setembro, dentro da temática agronegócio, com o desafio “Energia Limpa e Renovável e Agro 4.0”. A premiação das três melhores ideias será no dia 7 de outubro. A GeniusCon também promoverá a batalha de picthes e competição sumô entre robôs. Startups da região terão espaço para expor seus projetos e patrocinadores e parceiros contarão com área exclusiva para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

O consultor do Sebrae Paraná, Odemir Capello (fotos), explica que a GeniusCon será, ainda, uma vitrine para dar visibilidade aos produtos diferenciados do norte pioneiro e atrair inovações. “Teremos o estande ‘Sabores do Norte Pioneiro’, com pelo menos 15 produtos, para fomentar tecnologias e atingir a nossa proposta de valor, que é desenvolver a região por meio da diferenciação dos produtos do agronegócio”, afirma.

A presidente do SRI, Angélica Cristina Cordeiro Moreira (foto), lembra que, agora, a governança regional conta com adesão de mais municípios, 11 no total, e que essa abrangência deve atrair mais público para a feira. “Decidimos manter a transmissão online, pois isso trouxe mais qualidade no consumo dos conteúdos. O presencial será importante para networking e interação entre os participantes”, explica.

Em 2021, o evento atraiu 1,2 mil participantes. A feira de inovação promoveu palestras, workshops, oficinas e painéis, além de três competições e exposição de 30 startups. A edição de 2022 conta com o apoio das prefeituras de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Bandeirantes, Andirá, Carlópolis, Ibaiti, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Sobre o Sebrae 50+50

Em 2022, o Sebrae celebra 50 anos de existência, com atividades em torno do tema “Construir o futuro é fazer história”. Denominado Projeto Sebrae 50+50, a iniciativa enfatiza os três pilares de atuação da instituição: promover a cultura empreendedora, aprimorar a gestão empresarial e desenvolver um ambiente de negócios saudável e inovador para os pequenos negócios no Brasil. Passado, presente e futuro estão em foco, mostrando a evolução desde a fundação em 1972 até os dias de hoje, com um olhar também para os novos desafios que virão para o empreendedorismo no país.